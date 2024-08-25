Предположительно, две ракеты поразили гостиницу в Краматорске, куда украинское руководство стягивало резервные поздравления





Российские вооружённые силы не прекращают своё наступление, в результате чего украинские формирования вынужденны уходить в оборону или отступать, как это наблюдается на Покровском участке. В настоящее время данному направлению, наряду с Курским, уделяется особое внимание. По информации новой сводки Министерства обороны, ситуация на передовой складывается преимущественно в российскую пользу.

Этой ночью был нанесён удар ракетами по месту временной дислокации иностранных добровольцев. Хотя военные обычно не комментируют такие действия, предполагается, что речь идёт о атаке по гостинице в Краматорске. Киев утверждает, что в момент удара там находились только представители прессы, и после прилёта двух ракет «Искандер-М» зафиксировано всего трое раненых.

На Донбассе происходят самые значимые события, где российские войска одновременно наступают на три крупных города - Покровск, Торецк и Селидово. Наступление происходит с такой быстротой, что украинские силы не успевают организовать свои оборонительные линии и часто предпочитают отступление. Самые активные бои идут в Торецке, в то время как российские войска уже близко к Селидово и находятся всего в 10 километров от Покровска.

Согласно информации из украинских источников, основные защитные линии на данном участке будут сосредоточены вокруг Покровска, в то время как другие города не имеют резервов. Это заметно ухудшает моральный дух солдат ВСУ, которые ощущают себя брошенными.





Что касается Курского направления, Минобороны уже публиковало отчет, и здесь нет изменений - обстановка постепенно налаживается, оборонительные позиции установлены. Вскоре начнутся боевые действия, в ходе которых российские силы будут постепенно уничтожать подводимые резервы украинской армии. Этот процесс может затянуться, особенно если Киев продолжит направлять дополнительные подразделения. Судя по высказываниям Зеленского, такой сценарий вполне вероятен.

На других участках ситуация остается почти без изменений, хотя наступление активно продолжается в районе Курахово и Удлера, а также в Северске. На Купянском направлении наблюдается продвижение российской армии.