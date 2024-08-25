Модели BMW 8 серии производились с 1990 по 1999 годы

Ателье Reyn Speed создало уникальный рестомод на базе первого поколения BMW 8 серии. В процессе работы над кузовом были использованы панели из углеволокна, а интерьер был значительно обновлён. Под капотом автомобиля установлен V10 двигатель от BMW M5 в кузове E60. На сегодняшний день существует только один экземпляр BMW 858 CSL, и пока нет информации о возможности выпуска новых машин.

BMW 8 серии производилась с 1990 по 1999 год и оснащалась моторами V8 и V12, объём которых колебался от 4 до 5,6 литра, с мощностью от 286 до 381 лошадиных сил . В компании Reyn Speed установили V10 двигатель от BMW M5 E60, увеличив его объём с 5 до 5,8 литра.

Информация о мощности доработанного мотора от разработчиков не представлена. В базовой комплектации агрегат S85 способен развивать 507 лошадок и 520 Нм. На рестомоде двигатель работает в связке с 6-ступенчатой механической трансмиссией, передающей мощность на задние колёса.





Автомобиль оснастили новыми, более широкими крыльями из углепластика. Этот же материал использован для создания лаконичного обвеса. Убрали стандартные поднимающиеся фары и вместо них установили воздухозаборники. Кроме того, BMW 858 CSL обзавёлся прозрачными задними фонарями.

В интерьере появились элементы от более современных моделей BMW, включая спортивные сиденья, руль, систему управления климатом, рычаг переключения передач, панель приборов и кнопку запуска мотора. Также на рестомод установлена мультимедийная система iDrive с джойстиком, которая отсутствовала во время выпуска «восьмёрки».