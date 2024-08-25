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Zelikman
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
NASA не стала доверять данную миссию Boeing, из-за чьей неудачи экипаж и оказался в такой ситуации

  Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в следующем году планирует использовать одну из своих капсул для возвращения домой астронавтов, которые оказались на Международной космической станции. Это станет очередной неудачей для Boeing Co. и вызовет вопросы касательно того, каким образом NASA будет формировать состав экипажа в дальнейшем для своей орбитальной лаборатории.

  Два астронавта, которые прибыли на Международную космическую станцию (МКС) на тестовом полете Boeing CST-100 Starliner 6 июня, изначально планировали оставаться там всего неделю. Однако, теперь их ожидает восьмимесячное времяпрепровождение на орбите.

  План действий в случае неожиданных ситуаций подразумевает, что астронавты НАСА Барри «Бутч» Уилмор и Сунита «Суни» Уильямс вернутся на Землю с помощью корабля SpaceX Crew Dragon в рамках шестимесячной миссии Crew-9, запуск которой намечен на конец сентября. Это значит, что они доберутся до США в феврале - значительно позже запланированного времени их возвращения.

  Это представляет собой новый серьезный удар по программе Starliner. В 2019 году Boeing провалил тестовый полет капсулы без экипажа, которая не смогла достичь Международной космической станции, как это было предусмотрено. После этого последовали годы задержек и проблем, в результате чего компания понесла дополнительные расходы на сумму примерно 1,6 миллиарда долларов.

  В результате компания Boeing задержалась на годы с запуском своего первого пилотируемого полета на аппарате Starliner, в то время как её партнер NASA, SpaceX, продолжал регулярно отправлять астронавтов на своём космическом корабле Crew Dragon. Теперь Boeing сталкивается с непростой ситуацией: её конкурент вернёт астронавтов, которых должен был вернуть Starliner.

#технологии #илон маск #spacex #nasa #boeing #crew dragon
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