По словам источника, из-за операции в Курской области, оборона ВСУ на Покровском участке трещит по швам.

Как сообщает источник из Генерального штаба украинской армии, опытные военные уже понимают, что в скором времени оборона ВСУ на Покровском направлении падёт, так как затыкать там дыры уже попросту нечем. Российская армия продвигается всё увереннее.

Тем временем, Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступать в Курской области на нескольких направлениях. В районе Шептуховки киевское командование безуспешно пытается вывести свои группы в тыл российских войск, которые защищают позиции в Кременом и Ольговке. ВСУ надеются, что их атаки помогут разрушить оборонительную линию российских сил в этом секторе и окружить Коренево с востока, так как прямые штурмы не дали результатов, а привели лишь к тяжёлым потерям.

Также идут бои в районе сел Малая Локня и Черкасское Поречное, где ВСУ пытаются прорываться между оборонительными позициям российских сил. ВСУ стремятся перерезать линии снабжения российским войскам в Мартыновке, пытаясь взять под огневой контроль трассу 38К-004. С другой стороны, российские части проводят атаки в зоне сел Уланок-Борки-Спальное, используя то, что оставшиеся силы украинской группировки сосредоточены на севере зоны прорыва.

По словам инсайдера, украинские военные, под давлением ВС РФ, оттягиваются к самому Покровску и стараются выстроить оборону отталкиваясь от него, а в удержании близлежащих посёлков и деревень уже не видят перспектив без переброски резервов.