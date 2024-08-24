Правительство острова увеличивает военные расходы уже восьмой год подряд.

В 2025 году Тайвань намерен выделить рекордные средства на военные расходы, увеличивая вложения в оборону восьмой год подряд. Согласно предложенному бюджету, кабинет министров увеличит военные затраты до 20,2 миллиарда американских долларов, что на 7,7% больше по сравнению с текущим годом. Эти расходы составят 2,45% от ожидаемого ВВП Тайваня в следующем году.

Тайвань увеличивает защитные расходы из-за усиливающейся напряжённости между островом и материковым Китаем. Пекин пообещал в итоге установить контроль над Тайванем любым путем. В приоритете у лидера КНР Си Цзиньпина стоит мирное воссоединение, но он также заявлял о готовности применить силу в данном вопросе.

Премьер-министр Чо Джун-тай в июле похвалил усилия по увеличению военных расходов и расширению армии, ответив на комментарии бывшего президента США Дональда Трампа о необходимости Тайваня больше вкладывать в свою защиту. В бюджет также включен специальный фонд в размере 7,7 млрд долларов, который будет реализован до 2026 года на приобретение современных истребителей, большая часть которых будет поставлена из Соединенных Штатов.

Тем не менее, важным аспектом остаётся процесс поставки. Доставка американского военного оборудования, в том числе самолетов, столкнулась с задержками, вызванными проблемами в разработке программного обеспечения, как сообщает официальное Центральное информационное агентство, ссылаясь на информацию от Министерства обороны США.