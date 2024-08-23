Благодаря соглашению с компанией Boosteroid, владельцы авто смогут запускать современные компьютерные игры через облачные сервисы

На выставке Gamescom этого года Mercedes-Benz представил новую инициативу в сфере автомобильных игр. Немецкий производитель автомобилей подписал партнерское соглашение с независимой компанией Boosteroid, предоставляющей облачные игровые услуги, чтобы предложить более 1000 PC-игр для своих автомобилей. Эта игровая платформа была показана на модели E-Class на стенде, организованном киберспортивной организацией SK Gaming.

Согласно информации от Mercedes-Benz, пользователи, выбравшие пакет MBUX Entertainment Package Plus в автомобилях с третьим поколением информационно-развлекательной системы MBUX, смогут получить доступ к приложению Boosteroid. В 2023 году Microsoft заключила сделку с Boosteroid, перенесла множество популярных игровых серий для ПК и консолей на облачные платформы, чтобы решить проблемы с регуляторами, связанные с приобретением Activision Blizzard.

Магнус Эстберг, директор по программному обеспечению Mercedes-Benz, отметил, что облачный сервис идеально подходит для интеграции игровых развлечений в современное автомобилестроение. Компания предполагает, что к 2030 году 90% геймеров предпочтут облачные решения, а приложение Boosteroid упростит доступ к таким популярным игровым платформам, как Steam и Epic Games.





Boosteroid — это сервис подписки, который предоставляет пользователям возможность играть в уже приобретенные игры на различных устройствах, таких как настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, смарт-телевизоры и, в скором времени, в автомобилях. При этом клиентам придется оплачивать как Boosteroid, так и пакет MBUX Entertainment Package Plus. Ожидается, что эта функция станет доступной для автомобилей Mercedes-Benz в Европе, Северной и Южной Америке примерно в 2025 году.

Кроме оплаты Steam, Boosteroid и пакета MBUX, геймеры, отдающие предпочтение роскошным автомобилям, должны будут использовать свой игровой контроллер Bluetooth или совместимый смартфон. Mercedes-Benz гарантирует, что возможность играть в автомобиле будет реализована только при стоянке, так как игра в такие тайтлы, как Fortnite, во время движения может представлять опасность для водителей и пассажиров, что вызывает опасения у регулирующих органов в Европе и других регионах.