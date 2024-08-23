Стартовая цена в Китае от 1,6 миллиона рублей.

Компания Haval анонсировала выход на российский рынок новой модели. Судя по размещенному тизеру, это новый полноразмерный рамный внедорожник H5, который длиннее Toyota Land Cruiser 300 на 18,5 сантиметра и имеет стартовую цену в Китае от 1,6 миллиона рублей. Даты начала продаж пока не уточняются.

Этот внедорожник создан на основе мощного пикапа Great Wall Poer King Kong. Его параметры составляют 5190 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1835 мм в высоту, с колесной базой в 3140 мм. Клиренс автомобиля достигает 200 мм, что в сочетании с углами въезда и съезда в 25 и 22 градуса соответственно позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Несмотря на крупные размеры, интерьер рамного внедорожника рассчитан на пять человек и предлагает до 2116 литров объема багажника.

В модельном ряду для внутреннего рынка представлены 2,0-литровые бензиновые двигатели с мощностью 190 лошадей и 360 Нм либо 218 лошадок и 380 Нм, а также дизельный вариант мощностью 163 лошадиных сил и с крутящим моментом 360 или 400 Нм. Трансмиссия может быть как 6-ступенчатой механической, так и 8-диапазонным автоматом. Базовые версии H5 будут оснащены исключительно задним приводом, тогда как остальные получат полный привод. Для топовых комплектаций или за дополнительную плату предусмотрена возможность блокировки заднего дифференциала. Внедорожник укомплектован виртуальной панелью приборов, медиа-системой с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, климат-контролем, камерами для кругового обзора, панорамной крышей, набором ассистентов для водителя и 18-дюймовыми дисками.