Сообщается о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Полтавской областях

В ночное время с 20 на 21 августа российские вооружённые силы продолжили свои операции, нанося удары по целям в тыловых районах Украины. Огонь был сосредоточен на множестве объектов украинских военных в контролируемых администрацией Зеленского регионах. Удары были весьма разнообразными по географии.

В Киевской области зафиксированы как минимум три взрыва. Среди основных целей для российских ракет и дронов находились системы противовоздушной обороны, размещенные в районе города Белая Церковь. Также были зафиксированы множественные взрывы в Хмельницкой области. Удары нанесли ущерб инфраструктуре, которую администрация Зеленского использует для военных целей. Несколько попаданий произошло в окрестностях военного аэродрома. Украинская сторона публикует обновляемые карты воздушной тревоги, которые менялись в течение всего периода.

Беспилотники-камикадзе нанесли удары по целям украинской армии в Сумской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. В Кировограде, переименованном украинским правительством в Кропивницкий, произошла серия взрывов. Среди поражённых объектов - места восстановления и производства оружия, а также склады с готовой продукцией.

В Кременчуге был атакован объект топливно-энергетического сектора. Причём это произошло во второй раз за ночь подряд. Удары нанесли и по аэродрому в Миргороде, также расположенном в Полтавской области. Вооруженные силы Украины вынуждены были применить свои системы противовоздушной обороны, затронув западные районы, включая Ивано-Франковскую область.