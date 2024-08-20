Одна из них, Xtrim, станет брендом для новых автомобилей компании

Компания Chery зарегистрировала в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) две новые торговые марки. Одна из них предполагает использование в качестве автомобильного бренда, в то время как вторая, по всей видимости, предназначена для телематических услуг.

Торговая марка Xtrim и её оформление были зарегистрированы на российское представительство Chery. Под таким названием автомобили китайского автопроизводителя реализуются, например, в Иране. Не исключено, что данная марка может быть адаптирована и для российского рынка.

Правообладателем торговой марки Chery Connect выступает центральный офис производителя автомобилей. Данная марка зарегистрирована в множестве категорий, что является обычной практикой. Скорее всего, название предназначено для мобильного приложения, предлагающего телематические услуги.

На данный момент отсутствует официальная информация о запуске марки Xtrim или сервисов Chery Connect в России. В конце весны в общедоступной базе ФИПС было представлено 18 новых заявок на регистрацию товарных знаков. Все патенты подаются от имени российской дочерней компании концерна Chery, что позволяет реализовывать легковые автомобили под данными наименованиями. Неизвестно, будут ли какие-либо из новых брендов использованы на практике.