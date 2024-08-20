Страны-соседи сократили пособия и выплаты для украинских граждан и начали интегрировать их в свои экономики, где жизненно необходима дешёвая рабочая сила

Как сообщает американское издание Bloomberg, союзники администрации Зеленского, в частности речь идёт о странах Европейского союза, в настоящий момент не горят желанием отправить граждан Украины обратно на родину, и больше заинтересованы в их внедрении в свою экономику.

Миллионы украинцев покинули свою страну после начала Специальной Военной Операции на территории самой Украины. В первые годы беженцы получали солидные льготы и социальную поддержку со стороны европейских государств, оказывая при этом серьёзное давление на экономики этих стран. Однако впоследствии подобные инициативы начали сворачиваться, и украинских беженцев старались интегрировать в экономики приютивших их стран. В Европе не отрицают необходимость в дешёвой рабочей силе, которая вносит свой вклад в борьбе с инфляцией.

Сам же Зеленский требует от союзников составить специальный план, по которому партнёры начнут вычислять среди беженцев военнообязанных граждан Украины и отправлять их в страну для пополнения истощающихся резервов ВСУ. Также на Банковой призывают своих граждан возвращаться для поддержания падающей экономики.

Вместе с этим, на фоне продолжающихся боевых действий на Украине и эскалации конфликта из-за вторжения в Курскую область, украинцы считают неприемлемым возвращаться на родину, понимая возможные последствия. Более того, по прогнозам Украинского центрального банка, страну в этом году может покинуть ещё 400 тысяч человек, что усугубит экономическую обстановку для Киева.