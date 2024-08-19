По мнению представителей компании, данная сделка поможет достичь Красному гиганту новых высот в сфере ИИ

Advanced Micro Devices приняла решение о покупке компании ZT Systems, производителя серверов, за 4,9 миллиарда долларов США в наличной форме и акциях. Эта сделка позволит AMD расширить свои технологии в области центров обработки данных и усилит её конкурентоспособность с Nvidia Corp.

Компания ZT Systems будет интегрирована в подразделение AMD Data Center Solutions, как сообщается в пресс-релизе от понедельника. AMD планирует сохранить команды, занимающиеся проектированием и клиентскими отношениями, в то время как будет вести попытки продажи своего производственного сектора. В сумму сделки включен ориентированный платеж в размере 400 миллионов долларов, который зависит от выполнения определенных условий.

ZT, являющаяся частной компанией, обладает значительным опытом в производстве серверов для крупных дата-центров, которые инвестируют миллиарды в развитие искусственного интеллекта. По словам Лизы Су, генерального директора AMD, данное приобретение "существенно усилит наши решения в области искусственного интеллекта для дата-центров".

Компания ориентируется на Nvidia, которая занимает лидирующие позиции в сегменте оборудования для дата-центров, необходимого для ИИ-вычислений. AMD интегрирует как программные, так и аппаратные решения, что поможет ей более эффективно конкурировать с разнообразием предложений Nvidia и ускорит внедрение её чипов.

AMD является вторым крупным поставщиком графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке технологий ИИ. За последний год компания инвестировала свыше 1 миллиарда долларов в расширение своего влияния на этом рынке. В июле она согласовала сделку по приобретению Silo AI за 665 миллионов долларов. Красный гигант воспринимается как ближайший соперник Nvidia в области ИИ-процессоров. По прогнозам, её новая линейка ускорителей MI может обеспечить более 4,5 миллиарда долларов нового дохода в текущем году, что позволяет ей опередить всех других конкурентов Nvidia, хотя она по-прежнему значительно отстает. Аналитики предсказывают, что Nvidia заработает 100 миллиардов долларов в сегменте дата-центров в этом финансовом году.