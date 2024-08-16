Компания реализовала всего 87 машин за весь 2023 год, хотя даже премиальных авто от Ferrari было продано более 100 единиц

С 1 ноября текущего года Citroen планирует прекратить прием заказов на новые машины в Австралии. Бренд находился на этом рынке более столетия. В данный момент продажи автомобилей французского производителя ниже, чем у итальянских суперкаров Ferrari, сообщает Carscoops.

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Citroen стабильно работал в Австралии с 1923 года, и этот срок является рекордным среди всех автомобильных брендов. В текущее время доступны старое поколение C3, кроссоверы C4 и C5 Aircross, а также кросс-лифтбек C5 X.

Компания была вынуждена покинуть рынок из-за крайне низких объемов продаж. На пике в 2007 году австралийцы приобрели 3803 автомобиля, однако, в 2021 году этот показатель упал до 175 экземпляров. В первой половине 2024 года продажи данного бренда составили всего 87 единиц. К примеру среди других брендов: Maserati - 200 машин, Ferrari - 113 и Bentley - 102. Учитывая, что данные компании предлагают автомобили из более дорого сегмента, показатели Citroen кажутся ничтожными.

Местный дистрибьютор заверил, что продолжит поддерживать пятилетнюю гарантию и сохранит сеть из 35 дилерских центров до конца своего срока. Компания Stellantis столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Руководство начало рассматривать варианты продажи или закрытия неприбыльных брендов, которых в их портфеле насчитывается 14. Под угрозой находятся, в частности, Chrysler и Lancia, у которых осталась лишь по одной модели.