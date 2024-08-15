Это первый случай появления тяжёлой НАТОвской техники ВСУ на территории России





На ряде российских информационных ресурсов размещены сведения об уничтожении танка Challenger 2 британского производства, и произошло это в Курской области. Данное событие может свидетельствовать о том, что тяжёлые боевые машины, произведенные в других западных странах, находятся на российской территории.

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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как танк движется по пыльной грунтовой дороге на высокой скорости, поднимая облака пыли, после чего по нему ударяет снаряд, и раздается мощный взрыв. Некоторые эксперты, комментируя этот инцидент, отмечают уникальные особенности детонации боеприпасов. По их мнению, это свидетельствует о том, что речь идет именно о британской военной технике.





Некоторые эксперты выражают уверенность, что на территории региона могут появиться и американские танки «Abrams», которые, как и их предшественники, будут уничтожены в боевых действиях. Известно, что в составе 82-й бригады ВСУ уже находятся британские танки. Первые из них были ликвидированы еще летом прошлого года, когда они участвовали в украинском контрнаступлении в Запорожском регионе. После этого командование ВСУ решило ограничить их использование на передовой и использовать танки для ведения огня из укрытий.

С начала весны стало известно, что у украинских сил осталось всего 7 танков Challenger 2. Остальные были либо полностью уничтожены, либо имеют критические повреждения.