Благодаря более мощному газотурбинному двигателю, машины будут более мобильными и маневренными

Тяжелые огнеметные системы (ТОС), стоящие на вооружении российской армии, признаны самыми мощными неядерными средствами поражения в мире. Их аналоги отсутствуют в других странах. Уже первая версия этих систем показала свою эффективность во время Специальной Военной Операции. Укрываться от термобарических реактивных снарядов практически невозможно, кроме как в глубоком полностью защищенном бункере.

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Разработчики ТОС продолжают создавать новые модели и модернизировать существующие. Недавно выяснилось, что в зону СВО поступают новые образцы ТОС-3 «Дракон». Точные технические характеристики этих установок засекречены, но согласно некоторым источникам, они обладают значительным преимуществом по сравнению с предыдущими версиями. Системные термобарические ракеты ТБС-М3 способны поражать обширные территории на расстоянии около до 15 или даже 20 километров.

ТОС-1 «Буратино» поражает цели на расстоянии до 6 километров, а ТОС-2 «Тосочка» - до 10. Это увеличивает вероятность ответного огня со стороны противника и атак БПЛА. В настоящее время все ТОС оборудуются улучшенными средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов и решетчатыми экранами, которые теперь устанавливаются на заводе, а не на передовой.

В то же время российские военные инженеры занимаются совершенствованием характеристик тяжелых огнеметных систем. Например, ТОС-3 получила новую пусковую установку с 15 направляющими, в отличие от предыдущих моделей, где их было от 18 до 30. Это позволило уменьшить вес машины, при этом не повлияло на её боевые способности. Новые термобарические боеприпасы, используемые в «Драконе», обеспечивают более мощные залпы, что привело к увеличению зоны поражения. К примеру, если «Солнцепек» с 24 боеприпасами охватывал зону в 4 гектара, то 18 ракет «Тосочки» уже поражают 6 гектаров.

Что касается более ранних моделей, то в ближайшее время российская армия получит ТОС-1А «Солнцепек» на шасси танка Т-80 вместо Т-72. Об этом информируют аналитики с Международного военно-технического форума «Армия-2024» в Кубинке. Генерал-полковник Анатолий Гуляев подписал госконтракт на поставку БМ-2М ТОС-1А с новой платформой. Основное преимущество модернизированной системы - установка газотурбинного двигателя ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, что позволит 46-тонной машине двигаться по сложной местности, как гражданскому автомобилю, и улучшит маневренность для уклонения от огня.