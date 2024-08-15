В качестве центрального процессора используется AMD Ryzen 5600X, а графическим ускорителем выступает Radeon RX6600

Игровые ноутбуки стали весьма мощными и функциональными, но их стоимость остается высокой. К тому же, графические процессоры, установленные в таких устройствах, зачастую значительно уступают по производительности своим настольным версиям. Именно по этой причине один из техно-блогеров на YouTube реализовал проект по сборке игрового ноутбука из комплектующих настольного ПК.

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Socket Science запустил данный проект больше года назад и накануне поделился видео с готовым устройством. Его самодельный ноутбук имеет материнскую плату Gigabyte A520I mini-ITX, процессор AMD Ryzen 5 5600X и графический ускоритель XFX RX6600. В качестве оперативной памяти он разместил очень низкопрофильные модули DDR4, их высота находится на уровне 60% от стандартных настольных планок. В добавок, был использован 16-дюймовый QHD монитор с частотой 120 Гц, а также тонкая клавиатура.

После проведения первых тестов для проверки функционирования всех компонентов, настало время адаптировать их к размерам ноутбука. Энтузиаст решил начать с того, что удалил Wi-Fi карту и экран VRAM с материнской платы, после чего попытался отсоединить тыльную панель ввода-вывода. Оборвал разъемы и отключил различные порты от материнского блока. Затем Socket Science создал корпус, напечатав его на 3D-принтере из нескольких частей, а потом применил технику термосклейки для их соединения. Тем не менее, 3D-напечатанные компоненты часто подвержены воздействию тепла, а мощный игровой ноутбук вырабатывает его довольно много. Поскольку Socket Science использовал детали от настольных ПК, он понимал, что проблемы с перегревом будут серьезнее. Чтобы с этим справиться, он покрыл внутреннюю поверхность корпуса слоем JB Weld.

После установки материнской платы и видеокарты, Socket Science создал свою собственную систему охлаждения, чтобы решить вопрос температуры в изделии. Он подобрал короткие радиаторы и тепловые трубки, а, изогнув их, создал основу для системы охлаждения.





Из-за того что имевшиеся вентиляторы не подходили по характеристикам и не могли обеспечить необходимого потока воздуха, Socket Science решил создать свою собственную модель. Он применил стандартный вентиляторный двигатель от AMD, но разработал уникальный вентилятор с длинными и узкими лопастями, которые сосут воздух из центра и выводят его через специальное отверстие.

Кроме того, Socket Science разобрал компактный игровой монитор и клавиатуру, интегрировав их в свой индивидуально сконструированный ноутбук. Он убрал батарею, объясняя, что игровые ноутбуки всегда должны работать от сети. Также он упомянул, что не имел интереса к вопросу с установкой аккумулятора.

Хотя Socket Science не раскрывает подробностей о производительности своего устройства или эффективности системы охлаждения, он отмечает, что "доволен результатом". В ролике автор продемонстрировал игру на своем устройстве, но было бы полезно узнать, насколько нагреваются компоненты в пределах специально спроектированного корпуса.