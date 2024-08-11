Сообщается, что на разработку Zonda Arrivederci ушло порядка 12 лет

16 августа на ежегодном фестивале The Quail, проходящем в рамках Автомобильной недели в Монтерее, пройдет первый публичный показ эксклюзивного суперкара Pagani Zonda. Этот автомобиль стал финальным экземпляром модели, его номер 140, и получил название Arrivederci. Информацию подтвердил его владелец - американский инвестор и коллекционер Крис Сингх, известный в социальных сетях под ником lamborghiniks.

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Несмотря на то, что массовое производство Pagani Zonda завершилось в 2011 году с выпуском последнего, 25-го родстера Zonda F, компания продолжала создавать уникальные проекты на базе ранее выпущенных моделей на протяжении многих лет. Крис Сингх отметил, что ожидал свою Zonda Arrivederci целых 12 лет. Как сообщает Carscoops, автомобиль был готов еще в прошлом году, но до сих пор не демонстрировался публике.

Согласно ранее опубликованным официальным фотографиям, прощальная версия Zonda в кузове родстер будет выделяться не только оригинальным дизайном кузова и салона. Она также получит уникальное антикрыло, вдохновлённое единственной в своём роде Zonda JC, а также кастомные диски, частично отражающие дизайн колёс модели Huayra BC.







Информация о двигателе отсутствует. Однако, скорее всего, Zonda Arrivederci унаследует знаменитый 7,3-литровый атмосферный V12 от Mercedes-AMG, который обеспечивает 760 лошадиных сил и 780 Нм, как и другие ограниченные серии.

Кроме последней Zonda, на Автомобильной неделе в Монтерее Pagani представит свою новейшую модель - Utopia Roadster. Открытая версия суперкара, впервые показанная два года назад, была анонсирована в конце прошлого месяца и уже доступна для заказа по цене от 3,1 миллиона евро.



