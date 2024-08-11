Один из китайских сервисов облачных вычислений начал предлагать подобные решения уже с конца июня

Любители искусственного интеллекта наткнулись в Китае на две интересные модели видеокарт: GeForce RTX 4090D с 48 ГБ памяти и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ. Эти загадочные устройства, судя по всему, представляют собой доработанные версии привычных GeForce RTX 4090 и 4080 Super, которые составляют конкуренцию лучшим профессиональным видеокартам на рынке.

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Видеокарты GeForce RTX 4090D 48 ГБ и RTX 4080 Super 32 ГБ можно арендовать у компании AutoDL, китайского сервиса облачных вычислений. Цены за аренду достаточно высокие - например, за GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ придется платить 0,03 доллара в час. Однако, услуги компании доступны только в Поднебесной, так как для регистрации требуется китайский номер телефона.

Как видно из названий моделей, объем видеопамяти у этих карт удвоен по сравнению с их стандартными аналогами, что особенно полезно для задач в области ИИ. Хотя основные характеристики остались прежними, добавленная память может немного повысить их тепловыделение. Уже были случаи, когда пользователи увеличивали объем памяти игровых карт Nvidia GeForce, что подтверждает возможность модификации и для новейших графических решений.

Стандартная видеокарта GeForce RTX 4090D оснащена 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая разделена на 12 модулей по 2 ГБ каждый. В то же время GeForce RTX 4080 имеет 16 ГБ памяти GDDR6X, состоящей из 8 чипов такой же ёмкости. Если бы производитель захотел удвоить объём памяти, ему пришлось бы заменить 2-ГБ модули на 4-ГБ. Однако, на рынке нет модулей GDDR6X или GDDR6 с размером 4 ГБ.

Судя по всему, в версиях GeForce RTX 4090D с 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ используется специализированная печатная плата. Этот метод позволяет размещать чипы GDDR6X с обеих сторон платы, что похоже на подход, используемый Nvidia в более дорогих моделях, таких как Titan и профессиональные карты RTX. Также подобное решение было реализовано в GeForce RTX 3090, но в данном случае много вопросов вызвало охлаждение чипов с тыльной стороны, так как радиатор СО прилегал лишь к чипам со стороны графического процессора.

Неясно, каким образом AutoDL удалось создать адаптеры GeForce RTX 4090D с 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ и кто именно занимался модификацией. Всё же известно, что обе эти модели появились в Китае с конца июня.