Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В сети появилась информация о видеокартах Nvidia RTX 4090D на 48 ГБ и RTX 4080 Super на 32 ГБ
Один из китайских сервисов облачных вычислений начал предлагать подобные решения уже с конца июня

  Любители искусственного интеллекта наткнулись в Китае на две интересные модели видеокарт: GeForce RTX 4090D с 48 ГБ памяти и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ. Эти загадочные устройства, судя по всему, представляют собой доработанные версии привычных GeForce RTX 4090 и 4080 Super, которые составляют конкуренцию лучшим профессиональным видеокартам на рынке.

реклама

  Видеокарты GeForce RTX 4090D 48 ГБ и RTX 4080 Super 32 ГБ можно арендовать у компании AutoDL, китайского сервиса облачных вычислений. Цены за аренду достаточно высокие - например, за GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ придется платить 0,03 доллара в час. Однако, услуги компании доступны только в Поднебесной, так как для регистрации требуется китайский номер телефона.

  Как видно из названий моделей, объем видеопамяти у этих карт удвоен по сравнению с их стандартными аналогами, что особенно полезно для задач в области ИИ. Хотя основные характеристики остались прежними, добавленная память может немного повысить их тепловыделение. Уже были случаи, когда пользователи увеличивали объем памяти игровых карт Nvidia GeForce, что подтверждает возможность модификации и для новейших графических решений.

  Стандартная видеокарта GeForce RTX 4090D оснащена 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая разделена на 12 модулей по 2 ГБ каждый. В то же время GeForce RTX 4080 имеет 16 ГБ памяти GDDR6X, состоящей из 8 чипов такой же ёмкости. Если бы производитель захотел удвоить объём памяти, ему пришлось бы заменить 2-ГБ модули на 4-ГБ. Однако, на рынке нет модулей GDDR6X или GDDR6 с размером 4 ГБ.

  Судя по всему, в версиях GeForce RTX 4090D с 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ используется специализированная печатная плата. Этот метод позволяет размещать чипы GDDR6X с обеих сторон платы, что похоже на подход, используемый Nvidia в более дорогих моделях, таких как Titan и профессиональные карты RTX. Также подобное решение было реализовано в GeForce RTX 3090, но в данном случае много вопросов вызвало охлаждение чипов с тыльной стороны, так как радиатор СО прилегал лишь к чипам со стороны графического процессора.

  Неясно, каким образом AutoDL удалось создать адаптеры GeForce RTX 4090D с 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ и кто именно занимался модификацией. Всё же известно, что обе эти модели появились в Китае с конца июня.

#nvidia #видеокарты #китай #технологии #искусственный интеллект #rtx 4090 #чипы #rtx 4080 super
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
32
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
2
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
+
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
3
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+
Nintendo Switch 2 получит второй кулер, зарядное устройство на 60 Вт и производительность Steam Deck
5
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
4
The Verge: ИИ-гаджет Humane AI-Pin не пользуется спросом
+
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Аналитики JPMorgan фиксируют усталость медведей – кто на этот раз спас Bitcoin от резкого падения
3
«КАМАЗ» начал продажи новой модели тягачей поколения К5 для региональных перевозок
1
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
5
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
17
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
17
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
10

Сейчас обсуждают

corsi
09:19
На других направлениях привычным темпом стало продвижение по несколько километров в день. И после того, как через месяц-два - резервы на прорыв и укрепление закончатся, то как и чем удерживать линию ф...
В Белом доме заявили, что пытаются понять, какая стратегия у Киева в Курской области
zik3ak
09:16
Интересно, будет ли деградация от фикса.
Уязвимость Sinkclose угрожает всем процессорам AMD с 2006 года
Робин Гудеичь
09:10
у мня одна притензия к разного рода соснолям это то что они узко специализированы, максимум какая то своя среда с сервисами. Почему было не сделать сосноль полноценным ПК, что бы люди могли её полноце...
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
REY_B_
09:10
Стратегия то, как совершенно прозрачная - Войти, закрепиться и пусть ВС РФ выдавливают своими привычными темпами, по несколько метров в день. Понятно, и российским правителям нагадить. Судя по тому, с...
В Белом доме заявили, что пытаются понять, какая стратегия у Киева в Курской области
Дмитрий С
09:03
Значит затачивают для энергоэффективности в ущерб производительности. И не сказать, что это плохо, экономия не помешает
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
Nvidia&Intel Hater
08:59
На,хрумкни.Зробив
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Vorvort
08:48
Автор, есть множество игр, где бутылочное горлышко процессор, даже в 4К. Например Dragons Dogma 2, Chivalry, Kingdoms Come. https://youtu.be/xp93nn5swTU?si=rcMJlioLYe6ydhGN
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
denacifikator
08:41
цены на газ пиндосы подняли,курскими событиями и повезли свой продавать в азию.Надо киев зачистить и этих набегов не будет.
The New York Times: Россия смогла затормозить ВСУ в Курской области
Семён Шумков
08:34
Нет, так как тут только из серии дум, а не ID Software в принципе, да и это далеко не первая их игра
Bethesda готовит выпуск DOOM Anthology за 79,99 долларов
denacifikator
08:03
но самое весёлое будет,когда покажут,что такое декоммунизация,по-настоящему.
Байден назвал причину выхода из предвыборной гонки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем