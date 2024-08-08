На территории Российской Федерации данные модели будут выходить под брендом Волга K40

Компания Changan начала продажи обновленной версии кроссовера Uni-Z в Китае. В то время как при первом показе весной модель предлагалась только с гибридной силовой установкой, теперь доступен и традиционный бензиновый двигатель. Как сообщает AutoHome, стартовая цена данной версии составляет 99,99 тысяч юаней, что примерно 1,2 миллиона рублей. В мае этого года в России Changan Uni-Z был представлен под именем Волга K40.

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Бензиновая модификация Changan Uni-Z оснащена турбомотором объемом 1,5 литра, который способен выдать 188 лошадей и 300 Нм крутящего момента, в сочетании с семиступенчатой трансмиссией. У кроссовера отсутствует полный привод. Разгон до 100 километров в час занимает 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 200 км/ч, а средний расход топлива составляет 6,87 литра на 100 километров.

В Китае бензиновая версия Uni-Z будет доступна в трех комплектациях с ценами от 99 900 до 119 900 юаней, около 1,4 миллиона рублей. В зависимости от уровня оборудования кроссовер может быть снабжен медиасистемами с дисплеями 10,25 и 14,6 дюйма, климат-контролем с ионизатором и различными водительскими помощниками.

Бензоэлектрический кроссовер в Китае стоит примерно на 27 тысяч юаней больше своего чисто бензинового аналога. Хотя его двигатель внутреннего сгорания развивает лишь 98 лошадиных сил, он дополняется электромотором, который увеличивает общую мощность до 215 лошадок и крутящий момент до 330 Нм. Главное визуальное отличие этой версии от бензиновой - это уникальное оформление выхлопных патрубков.

В конце весны в Нижнем Новгороде была представлена новая модельная линейка возрождённого бренда Волга. В дополнение к Uni-Z, которому присвоили название K40, будет также представлен более компактный внедорожник под индексом K30 и седан C40. Эти автомобили будут отличаться от своих донорских моделей Changan благодаря оригинальному дизайну передней части с уникальными радиаторными решётками и фирменным логотипом.