Ранее издание заявило, что немецкий автопроизводитель продаёт свои автомобили в Россию в обход санкций за счет бренда Jetta

Компания Volkswagen опровергла информацию о поставках автомобилей на российский рынок в обход санкций. Немецкое издание Die Zeit обвинило компанию в торговле через китайский бренд Jetta, на что VW ответила, что такие утверждения не имеют под собой оснований.

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Volkswagen приостановила свою деятельность в России и в мае прошлого года анонсировала продажу своих активов в стране. Ранее сообщалось о выходе на российский рынок марки Jetta, которая разработана специально для Китая и представляет собой упрощенные версии моделей Volkswagen с оригинальным дизайном. Накануне было объявлено, что Jetta планирует предложить три модели на российском рынке, включая седан и два кроссовера. Также была озвучена цена, начинающаяся от 1928000 рублей, и дистрибьютор - компания «ФАВ-Восточная Европа». Однако, официальный сайт Jetta перестал функционировать, и при попытке его открыть пользователи видят ошибку 404.

Немецкое издание уличило Volkswagen в попытках обойти санкции с помощью своих китайских партнёров из FAW. В моделях Jetta применяются технологии Volkswagen, а рекламная кампания новой марки подчеркивает немецкое качество. Таким образом, Jetta могла бы стать неофициальной заменой Volkswagen на российском рынке. Volkswagen, в свою очередь, утверждает, что не имеет никакого отношения к этим поставкам и принимает меры для предотвращения нарушений санкционного режима. Компания заявляет, что автомобили VW из Китая не поставляются в Россию ни непосредственно штаб-квартирой, ни через совместные предприятия. Будущее марки Jetta в России на данный момент остается неопределённым.