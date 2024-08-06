Данная модель должна будет прийти на смену автомобилю Huracan

Компания Lamborghini впервые представила видеотрейлер, посвящённый своему будущему суперкару - младшей модели в линейке, которая станет наследником Huracan. Хотя ролик не раскрывает внешнего вида новинки, он демонстрирует тахометр и звук работы нового V8. Официальная премьера автомобиля запланирована на 16 августа.

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Видеофрагмент в основном касается эволюции младшей серии суперкаров Lamborghini. В начале видеоролика демонстрируются испытания модели Gallardo, после чего на очереди Huracan Tecnica, что иллюстрирует рост максимальных оборотов двигателя. С появлением электрических разрядов тахометр переходит в режим дисплея, а его цифры увеличиваются до 10 тысяч - данный показатель соответствует новому V8, который был разработан именно для этого суперкара.





Турбомотор, оснащенный «плоским» коленвалом и улучшенной поршневой группой, способен развивать 800 лошадиных сил. Согласно предварительным сведениям, ему будут оказывать поддержку еще три электродвигателя, что позволит общей мощности силовой установки превысить 900 лошадиных сил. Ожидается, что новинка получит название Temerario.

Совсем недавно в интернет утекло первое официальное изображение этого суперкара без камуфляжа. Оно, как и текущий тизер, не показывает полный дизайн кузова - компания продемонстрировала лишь одну заднюю фару и часть отделки задней части. Однако детали, запечатленные на снимке, совпадают с дизайнерскими решениями, уже замеченными на скрытых тестовых прототипах.