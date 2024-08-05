Согласно немецкому изданию Zeit, данный бренд является совместным проектом Volkswagen Group и китайской FAW

Несмотря на запрет на продажу автомобилей марки Volkswagen в России, ситуация меняется, и автомобили с технологиями немецкого производителя начали поступать на российский рынок под маркой Jetta. Об этом сообщает немецкий журнал Zeit.

реклама

Издание подчеркивает, что, скорее всего, бренд Jetta появился в России благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group, компании FAW. Zeit указывает на то, что "весьма маловероятно, что такой шаг мог состояться без согласия Volkswagen".

Представитель Volkswagen отказался комментировать, вели ли переговоры FAW с Volkswagen по поводу экспорта Jetta в Россию или же китайская сторона действовала независимо. Кроме того, официальный сайт марки Jetta в России закрылся через один день после запроса, направленного редакцией Zeit в Volkswagen. Ранее стало известно о возобновлении работы трех заводов по производству автомобилей в России.

Тем не менее, этот шаг вызывает множество вопросов относительно возможной реакции со стороны Евросоюза и США. Регуляторы могут попытаться надавить на компанию, чтобы та отказалась от сотрудничества с китайскими партнёрами в данном проекте. Однако, сам факт такого стремления Volkswagen вернуться на российский рынок отражает настроения в европейских и американских компаниях.