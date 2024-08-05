По заявлениям компании, новые батареи смогут заряжаться всего за 9 минут и позволят преодолеть до 1000 километров на одном заряде

Твердотельные аккумуляторы на основе оксидов от компании Samsung, которые в настоящее время находятся на стадии опытного производства и тестирования с автопроизводителями, отличаются впечатляющей энергетической плотностью в около 500 Втч/кг. Это примерно в два раза больше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Издание Elec отмечает, что полная зарядка таких аккумуляторов занимает всего 9 минут, а их срок службы может составлять до 20 лет.

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По словам вице-президента Samsung SDI Ко Джу Енга, необходимость в аккумуляторах нового поколения растет среди автопроизводителей, поскольку они значительно меньше, легче и безопаснее по сравнению с традиционными решениями для электромобилей. Тем не менее, высокая цена их производства ограничит их использование в сегменте "премиум" электромобилей. Автомобили класса люкс с этими аккумуляторами смогут проезжать 900-1000 километров без увеличения габаритов и веса батареи. Toyota также планирует начать массовое производство долговечных твердотельных аккумуляторов к 2027 году.

Несмотря на то, что стратегии Samsung и Toyota кажутся радикальными, они все равно находятся на этапе, когда пытаются наверстать китайских производителей аккумуляторов. По представленным данным, этот дуэт отстает от текущего лидера в производстве батарей для электромобилей - компании CATL из Китая. По прогнозам CATL, к 2027 году доля твердотельных аккумуляторов на рынке достигнет одного процента.

В то же время китайская компания NIO уже предоставляет полутвердотельные батареи, которые обеспечивают автономность более 1200 километров. Тем не менее, другие производители достигли впечатляющих показателей быстрой зарядки на уровне 5C или 6C, однако, основным препятствием для широкого внедрения остается значительная нехватка инфраструктуры.









