Компания идёт на такой шаг из-за существенного падения продаж и ослабления позиций на рынке полупроводников

Корпорация Intel сталкивается с наибольшим снижением своей рыночной доли за последние 24 года, после того как представила пессимистичный прогноз по доходам и анонсировала сокращение 15 тысяч рабочих мест. Это подчеркивает, что производитель полупроводников не готов конкурировать в условиях быстрого развития технологий искусственного интеллекта.

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В текущем квартале продажи ожидаются на уровне от 12,5 до 13,5 миллиардов долларов, как сообщила компания в четверг. Средний прогноз аналитиков составлял 14,38 миллиарда долларов. Кроме того, Intel ожидает убытки в размере 3 центов на акцию, исключая определённые статьи, в то время как прогнозировалась прибыль в 30 центов.

Компания также заявила, что планирует уволить более 15% из примерно 110 000 своих сотрудников. Она приостановит выплату дивидендов акционерам с четвертого квартала и возобновит их только после улучшения денежных потоков до устойчиво высоких уровней, как указано в официальном заявлении. Напомним, что Intel выплачивает дивиденды с 1992 года.

Несмотря на амбициозный план инвестиций, направленный на восстановление позиций Intel в индустрии, руководство компании испытывает трудности в том, чтобы быстро улучшить продукцию и технологии, чтобы сохранить клиентов. Результаты демонстрируют резкий спад компании, которая на протяжении десятилетий оставалась лидером в полупроводниковом секторе, теперь ей приходится проводить кампании по сокращению затрат и уверять, что она способна финансировать свои планы роста.

В пятницу акции Intel упали более чем на 22% на премаркете после завершения торговли на отметке $29,05 в Нью-Йорке. Если падение продолжится, компания рискует зафиксировать крупнейшее внутридневное снижение с сентября 2000 года. С начала года акции потеряли более 42%, и Intel занимает второе место по убыткам в индексе полупроводников Филадельфийской фондовой биржи.