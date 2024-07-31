Об это заявил лично генеральный директор компании Дженсен Хуанг на конференции Siggraph

На этой неделе Nvidia начнет отправку инженерных образцов своих новых процессоров Blackwell, предназначенных для искусственного интеллекта, как заявил генеральный директор компании Дженсен Хуанг на конференции Siggraph.

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"В этом месяце мы проводим тестирование и рассылаем образцы Blackwell по всему миру, они уже доступны множеству специалистов", - отметил Хуанг.

Отправка процессоров Blackwell B100 и B200 является значимым шагом для Nvidia, которая планирует начать массовое производство этих устройств в четвертом квартале. Неясно, работают ли в данный момент разработчики оборудования и программного обеспечения с процессорами Blackwell. Тем не менее, учитывая, что такие компании-партнеры Nvidia, как Foxconn, Quanta, Wistron, Pegatron и Asus, уже представили свои серверы на базе Blackwell на выставке Computex, можно предположить, что они уже какое-то время тестируют эти процессоры. Однако, не все разработчики программного обеспечения еще получили доступ к предстоящим процессорам Nvidia для ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Согласно отчету аналитиков Morgan Stanley, Nvidia и её партнеры будут устанавливать цену на серверный шкаф для ИИ, оснащенный графическими процессорами Blackwell, в диапазоне от 2 до 3 миллионов долларов. В настоящее время компания представила два прототипа таких решений: NVL36 с 36 графическими процессорами B200, стоимость которого составляет около 2 миллионов долларов, и NVL72 с 72 графическими процессорами B200, цена которого стартует от 3 миллионов долларов. Эти устройства, известные как PODs, будут предлагаться как от Nvidia, так и от традиционных партнеров, таких как Foxconn, Quanta и Wistron, а также от новых участников, например, Asus.

Morgan Stanley прогнозирует, что в следующем году Nvidia сможет реализовать от 60 до 70 тысяч серверных шкафов B200, что обеспечит доход не менее 210 миллиардов долларов. Ожидается, что крупные компании, такие как AWS, Dell, Google, Meta и Microsoft, перейдут на графические процессоры Nvidia Blackwell. В то время как сторонники ИИ с нетерпением ждут новых процессоров Blackwell, геймеры надеются на выход видеокарт следующего поколения GeForce RTX 50, основанных на той же архитектуре.