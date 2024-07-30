Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что данные модели могут появиться на рынке с задержкой в пару недель

Реагируя на недавние сообщения от средств массовой информации о задержке выпуска процессоров Ryzen 5000XT, компания AMD заявила, что анонсированные модели Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT выйдут в срок. Ранее чипмейкер планировал запуск 5000XT на июль, таким образом они должны появиться в продаже уже завтра. Представитель AMD отметил, что в планах по выходу 5000XT ничего не изменилось.

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После обновления информации о продукции на сайте B&H Photo Video, некоторые СМИ начали сообщать о возможной задержке Ryzen 5000XT. Ритейлер перенес даты начала предзаказа для Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT на 15 и 8 августа соответственно, что на 15 дней позже первоначальной даты запуска в июле. Однако, AMD опровергла эту информацию.

Приостановка предзаказов B&H Photo стала причиной слухов о возможной задержке Ryzen 5000XT, напоминая о ситуации с процессорами Ryzen 9000 из-за проблем с качеством. AMD приостановила поставки Ryzen 9000 для дополнительной проверки, а новые процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X выйдут 8 августа, в то время как более дорогие модели выйдут 15 августа.

Существует несколько причин, по которым предзаказные листинги на сайте B&H Photo Video могут неожиданно измениться. Например, модели Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT могут быть всего лишь временными записями, что довольно часто наблюдается у зарубежных ритейлеров, цены и даты у которых не всегда совпадают с официальными данными. Кроме того, возможно, редактор листинга ошибочно использовал дату запуска, аналогичную той, что указана для процессоров серии Ryzen 9000.

Если говорить о Ryzen 7 5800XT, то он представляет собой практически точную копию Ryzen 7 5800X с восемью ядрами Zen 3, 32 МБ кэша L3 и тепловым пакетом в 105 Вт. Главное изменение в данном процессоре - это увеличение максимальной тактовой частоты на 100 МГц, с 4,7 ГГц до 4,8 ГГц.

С другой стороны, Ryzen 9 5900XT должен стать заметным обновлением по сравнению с Ryzen 9 5900X. Интересно, что новинка ближе к Ryzen 9 5950X, хотя в нем сохраняются 16 ядер Zen 3, 64 МБ кэша L3 и тот же TDP в 105 Вт. Ryzen 9 5900XT имеет на 100 МГц более низкую базовую частоту и повышенную максимальную частоту по сравнению с Ryzen 9 5950X.