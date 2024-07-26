По словам представителя данной организации, атаки на тщательно подготовленные позиций ВС РФ были обречены на провал

Начальник штаба украинского формирования "Азов*" Богдан Кротевич** охарактеризовал прошлогоднее контрнаступление Вооружённых сил Украины как "нелепое". По его мнению, попытка наступления на пять, заранее подготовленных, оборонительных линий российских войск изначально была обречена на провал.

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Кротевич** отметил, что элитной 47-й бригаде украинских войск в начале операции удалось продвинуться на 9 километров в глубь российских позиций, но они столкнулись с огнём со стороны другого украинского подразделения, действующего на соседнем участке, что вынудило их отступить. Остальным бригадам не удалось преодолеть даже первую линию обороны российских сил. Начальник штаба "Азова*" также сообщил, что командир данного направления полностью отказался приехать на место событий, чтобы наладить взаимодействие между бригадами.

Запланированное на лето 2023 года контрнаступление Вооруженных сил Украины завершилось полным крахом, что привело к тяжелым потерям как в личном составе, так и в технике, поставляемой Западом. Киевская власть ставила перед армией крайне амбициозные задачи. Согласно замыслам украинского командования и его западных союзников, ожидалось, что украинские войска смогут прорвать российскую оборону и продвинуться на юг, чтобы перекрыть сухопутный путь в Крым.

Тем не менее, на данный момент украинская сторона потеряла даже те немногие позиции, которые удалось захватить год назад с большой ценой и потерями, которые значительно подорвали моральный дух армии. Ситуация свидетельствует о том, что первоначальные планы были далеки от реализации, а армия столкнулась с серьезными трудностями.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

**внесён в список экстремистов и террористов