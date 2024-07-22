В сравнении с предыдущим годом, количество аварий снизилось на 6 процентов.

С января по июнь 2024 года в Москве было зафиксировано 827 аварий с участием такси, что на 53 инцидента меньше (на 6 процентов), по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Количество жертв в таких происшествиях уменьшилось на 5 процентов, составив 21 человек вместо 22, а число пострадавших сократилось на 9 процентов - с 1037 до 947.

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Для мониторинга работы таксопарков и водителей в Москве применяется система КИС «АРТ», в которой зарегистрированы более 390 тысяч водителей. Заказы на перевозки поступают только водителям с опытом работы от трех лет, что помогает снижать вероятность ДТП. Также эта система исключает из работы тех, кто нарушает правила дорожного движения или не проходит медицинские и технические проверки.

Важным шагом также стало внедрение системы обучения для водителей такси, включающее регулярные курсы по первой помощи и безопасному вождению. Такие инициативы способствуют снижению числа как аварий, так и тяжести последствий в случае их возникновения, что позитивно сказывается на общем уровне безопасности.

Согласно данным ГИБДД, с начала 2024 года в России наблюдается рост на 27 процентов числа аварий с участием мопедов и электросамокатов с мощностью более 250 ватт, однако в целом уровень аварийности остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом.