По мнению представителей компании, на рынок поступит еще 44 тысячи новых самолётов

Компания Boeing предполагает, что в ближайшие двадцать лет число самолетов, используемых для коммерческих авиаперевозок, удвоится, и на рынок поступит около 44 тысяч новых воздушных судов. Это произойдет благодаря преодолению производственных трудностей и временных сбоев в индустрии.

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Ежегодное исследование американского производителя показывает, что общее количество необходимых самолетов на 3,2% превышает предыдущий прогноз, так как объем авиаперевозок вернулся на уровень до пандемии. Примерно три четверти новых поставок будут составлять узкофюзеляжные модели.

Тем не менее, не все новые самолеты будут выполнены по традиционным стандартам реактивной авиации, особенно те, которые появятся в конце 20-летнего прогнозного периода. В связи с инвестициями в устойчивые виды топлива, включая водород, и разработкой открытых вентиляторов, Boeing рассматривает различные альтернативы, однако, ожидает, что текущие реактивные модели останутся на рынке еще как минимум десять лет.

По словам Даррена Халста, вице-президента Boeing, масштабные технологические изменения пока не ожидаются, но возможности для новых разработок постепенно появляются. В свою очередь, Airbus также прогнозирует аналогичный рост, хоть и столкнулся с проблемами в цепочке поставок.