Данная техника должна будет эффективно противодействовать украинскими ударным и разведывательным дронам в зоне СВО

Российские разведывательные подразделения и бойцы сил специального назначения, участвующие в боях на передней линии в зоне Специальной Военной Операции, скоро получат новый автомобиль, созданный для выполнения боевых задач. Об этом сообщил директор компании «Арго» Константин Багдасаров.

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Автомобиль, получивший название «Витязь», построен на базе модели УАЗ 469 и оснащен дизельным двигателем мощностью 100 лошадей. Он оборудован модулем РЭБ «Волнорез». В качестве вооружения предусмотрены зенитные пулеметные установки в сочетании с крупнокалиберным пулеметом КПВТ. Ключевыми преимуществами модели «Витязь» стали отличные внедорожные качества и простота в обслуживании.

"Когда мы работали над проектом «Витязь», наша основная задача заключалась в создании легкого и удобного автомобиля с мощным дизельным двигателем и надежной системой защиты РЭБ «Волнорез», что будет полезно нашим разведчикам и бойцам ССО", — отметил Багдасаров в комментарии для российской прессы.

В данный момент почти завершен первый опытный экземпляр автомобиля, который вскоре отправится для испытаний на полигоне. Ранее «Арго» также анонсировала разработку многофункциональной вездеходной платформы «Сарацин» для нужд Специальной Военной Операции.