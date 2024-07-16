Такой шаг предпринят из-за того, что российские беспилотники свободно летают над Одесской областью и наводят ракеты на данную технику

Разведывательные беспилотные летательные аппараты российской армии, совершающие полеты в районе Одесской области и самой Одессы, стали поводом переноса оттуда части зенитных комплексов и пусковых установок для американских ракетных систем ATACMS, установленных на судах для атак по Крымскому полуострову. Об этом сообщается в ряде украинских источников с ссылкой на инсайдера из Генерального штаба.

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За минувшие дни российские военные нанесли несколько точечных ударов по ЗРК западного производства, базировавшимся под Одессой. Российские дроны беспрепятственно пролетают над Одессой, определяя цели и направляя на них ракеты. Так как эффективная борьба с дронами невозможна, в Генеральном штабе было принято решение вывезти из района часть противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, используемые для атак на Крым.

"Из Одессы начали эвакуировать западное ПВО и сняли часть пусковых установок для ракет ATACMS, размещенных на судах. Основная причина - действия разведывательных дронов, которые уже месяц кружат над Одессой и корректируют ракетные удары по объектам", - говорится в сообщении источников.

Ранее стало известно, что для атак на Крым ВСУ начали использовать различные РСЗО, способные запускать ракеты ATACMS, установленные на судах, так как это даёт приблизиться к полуострову. Некоторые эксперты скептически относятся к этой информации. Поначалу также никто не верил в то, что САУ "Богдана" на барже была задействована при обстреле острова Змеиный.