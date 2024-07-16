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Zelikman
WD разместила спецификации своего нового геймерского SSD объёмом 8 Тбайт
Новое решение может стать наиболее интересным среди накопителей с таким же объёмом памяти

  В связи с тем, что игры требуют высокой производительности от SSD и большего объема памяти, компания WD решила поделиться более детальным описанием своего нового продукта. WD добавила в свое популярное быстрое семейство твердотельных накопителей NVMe WD Black SN850X вариант объемом 8 Тб.

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  Семейство SN850X является одним из самых быстрых накопителей для игр на рынке. Совместимые с любым компьютером с разъемом M.2 2280 NVMe или PlayStation 5, эти накопители используют 3D NAND TLC для высокой емкости и скорости чтения/записи. Они работают через шину PCIe 4.0 компьютера или PlayStation, оборудованы радиатором и опцией RGB-подсветки. Ранее доступны были варианты SN850X объемом 1 Тб, 2 Тб и 4 Тб. Недавно WD добавила модель на 8 Тб стоимостью примерно 849,99 долларов без радиатора. За радиатор вам придется дополнительно заплатить 50 долларов.

  Новая 8-Тб модель выделяется среди других вариантов серии. Она имеет немного более низкую скорость чтения - 7200 Мбит/с по сравнению с 7300 Мбит/с в меньших вариантах. Однако, скорость записи осталась той же - 6600 Мбит/с.

  Сравнивая с конкурентами, новый WD Black 8 Тб заслуживает внимания. Игровой SSD Nextorage 8 Тб стоит также, как и WD, но имеет более низкую скорость чтения и записи. Аналогичное предложение Sabrent дороже, но не достигает уровня SN960X по скорости.

#ssd #компьютеры #железо #wd #накопители
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