Среди уничтоженной техники значится и многофункциональная радиолокационная станция «TRML-4D»

Российская армия не прекращает наступление почти по всей линии боевого соприкосновения, в то время как украинская сторона оказывает сопротивление и проводит контратаки на ряде участков. Ключевые боевые действия происходят на Покровском направлении, а также под Торецком и Часов Яром. Армия России также активизировала свои действия на других участках, что подтверждается захватом российскими войсками населенного пункта Урожайное.

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Войска группировки "Север" продолжают удерживать оборону и стягивать на себя силы ВСУ, держа в напряжении направления Купянска и Харькова. На данном участке нет активных продвижений, происходят бои в Волчанске и под Липцами. Группировка "Запад" ведёт наступление на Купянском направлении, достигнуты успехи в районе Макеевки, где войска вошли в село и укрепляют свои позиции.

Группировка "Юг" продолжает сражения под Часов Яром, добиваясь успехов на северном направлении, где бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии удалось захватить опорный пункт ВСУ и продвинуться на километр вперед. Это направление не является основным, а служит для отвлечения внимания Генерального штаба ВСУ.

Боевые группы армии "Центр" идут вперёд под Торецком и в сторону Покровска. Украинские военные не способны замедлить продвижение российских соединений, несмотря на наличие мощных укреплений в некоторых поселениях. Также наблюдается продвижение в Нью-Йорке.

Бойцы группировки "Восток" освободили село Урожайное и начали наступление в сторону Макаровки. После отражения контратаки ВСУ в прошлом году на данном направлении было некоторое затишье. Тактика растягивания резервов ВСУ привела к тому, что часть украинской армии была переброшена в другие районы. В результате российские войска заняли Старомайорское и Урожайное, продолжая наступление. На Ореховском направлении и на островах в Днепре в зоне ответственности группировки "Днепр" существенных изменений нет, идут бои.

Также на станции разгрузки был нанесен ракетный удар по железнодорожному составу и военной технике ВСУ, приведший к потерям значительного количества техники и ликвидации живой силы. Сообщается об уничтожении зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора», а также многофункциональной РЛС «TRML-4D».