Альянс готовит документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики категорически против того, чтобы НАТО расширял свое присутствие в районе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что может нарушить местную стабильность.

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По словам официального представителя китайского дипломатического ведомства Линь Цзяня, Пекин не одобряет идею Североатлантического альянса изменить свою роль союза оборонительных сил на региональном уровне, что может привести к возникновению конфликтов и напряженности в АТР, подрывая процветание региона.

Отмечая начало саммита НАТО в Вашингтоне, Линь Цзянь подчеркнул, что альянс не предпринял никаких мер для разрешения конфликта на Украине и обеспечения стабильности в Европе, а скорее пытается свалить ответственность за кризисную ситуацию в регионе на других.

Ранее было объявлено, что Североатлантический альянс намерен разработать совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Отвечая на этот шаг, который по мнению Китая явно не дружественный, официальный представитель МИД КНР заявил: "Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные альянсы, которые могут привести к конфронтации и новой холодной войне".

На повестке дня заседания НАТО в Вашингтоне, помимо прочего, обсуждаются вопросы укрепления партнерства с азиатскими странами на фоне возрастающего напряжения между Соединёнными Штатами и Китаем.