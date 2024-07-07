Сообщается, что это уже не первый подобный случай, и с каждым месяцем такое встречается всё чаще

Военнослужащие украинской армии продолжают переходить на сторону РФ, это происходит всё чаще, бойцы устанавливают контакт с российской стороной через различные каналы связи. Например, в мессенджере Telegram созданы специальные чаты, через которые можно обсудить условия сдачи. Группа украинских военнослужащих воспользовалась такой возможностью. Бойцы сдались в плен на территории, контролируемой российскими войсками, но для этого им пришлось приложить некоторые усилия.

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По информации из источников в военных структурах, четверо украинских солдат связались с российскими бойцами через чат @free_soldier2022 в Telegram и обсудили условия сдачи. Ночью они переплыли реку Днепр на импровизированных плотах, сделанных из пластиковых бутылок, в одном из районов Херсонской области. Переправа прошла гладко, так как всё было предварительно согласовано, а российский беспилотник-разведчик сопровождал их практически всю дорогу.

"Четверо украинских военных организованно перешли на другой берег Днепра в Херсонской области, используя самодельные плавательные средства из пластиковых бутылок, и сдались в плен. Заранее выйдя на связь через специальный канал, российские солдаты уже ожидали их", - эту информацию раскрыл источник из военного ведомства.

Ранее уже были случаи сдачи в плен украинских бойцов, переплывших реку Днепр. Также происходили подобные события и на других направлениях. По словам российских военных, количество украинцев, не желающих продолжать сражаться, увеличивается, но это ещё не стало массовым явлением. Однако, солдат, которые выходят на связь, становится всё больше.