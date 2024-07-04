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Zelikman
Сообщается о мощных взрывах в Черниговской, Сумской и Житомирской областях
В настоящий момент подробных данных, о результатах ударов и применённых средствах поражения, нет

  Согласно информации украинских телеканалов, за прошлую ночь в трех регионах Украины - Черниговской, Сумской и Житомирской - были слышны мощные взрывы. Местные жители, на которых ссылаются телеканалы, сообщили, что взрывы в Житомирской области произошли на западе региона в Звягельском районе. Что касается Черниговской и Сумской областей, то о местах взрывов пока нет информации.

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  Стоит напомнить, что вчерашним утром украинские средства массовой информации сообщили о серии взрывов в Днепропетровске, Запорожье, Харькове и Одессе. В нескольких регионах были включены сирены воздушной тревоги. Сообщается, что прошлой ночью сирены воздушного предупреждения были активированы в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях. Возможно, в Киевской и Полтавской областях системы противовоздушной обороны смогли отразить атаку, либо информация о взрывах была скрыта.

  По всей видимости, произошли ракетные удары со стороны Воздушно-Космических сил, либо атаки беспилотниками-камикадзе по объектам, связанным с Вооруженными силами Украины или критической инфраструктурой. Стоит отметить, что украинская сторона ежедневно пытается атаковать различные объекты на территории российских регионов. Согласно имеющимся данным, за прошлую ночь что над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями были сбиты четыре украинских дрона. Информация была предоставлена Министерством обороны Российской Федерации.

#сво #армия #оружие #вкс #удары
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