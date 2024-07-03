По словам чиновников, во многих сферах услугам китайского гиганта просто нет адекватных альтернатив

Пока что управление обороны утверждает, что не в состоянии отказаться от компаний, которые используют оборудование китайского гиганта Huawei, несмотря на законодательство США 2019 года, которое запрещает ему заключать с ними сделки. Активные попытки Пентагона добиться исключения вызывают новый конфликт с Конгрессом, что, по словам представителей управления обороны, может нарушить национальную безопасность, если проблема не будет разрешена.

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Подобно случаю с принятием закона более пяти лет назад, Пентагон стремится к официальному отказу от своих обязательств в соответствии с частью 889 закона о национальной обороне 2019 года, который запрещает государственным учреждениям заключать контракты с организациями, использующими компоненты от Huawei.

Основным аргументом является то, что Huawei находится в корнях систем тех стран, где она работает. Покрытие компанией составляет почти треть всех доходов от телекоммуникационного оборудования в мире, что затруднит поиск альтернатив. Соблюдение ограничений, вплоть до мелочей, подорвет возможность Пентагона приобретать большие объемы медицинских принадлежностей, лекарств, одежды и других видов логистической поддержки, на которые полагаются военные, утверждают должностные лица.

"Есть определенные места в мире, где просто нельзя обойтись без Huawei. Первоначальная законодательная инициатива имела хорошие намерения, но, по моему мнению, не была должным образом продумана ее реализация и понимание последствий", - сказал основатель 5M Strategies и бывший чиновник Министерства обороны Бреннан Гриньон.

До настоящего момента комитеты Палаты Представителей и Сената, ответственные за законодательство, отказались включить исключение в закон о национальной обороне 2025 года. Это отражает нарастающее антикитайское настроение и недовольство тем, что Huawei, чья прибыль в последнем квартале выросла на 564%, смогла выдержать воздействие финансовых санкций, наложенных на компанию.

Действия США по борьбе с Huawei упоминают попытки США ужесточить политику в отношении Китая и таких компаний, как Huawei, которые, по утверждениям американских чиновников, могут использоваться Пекином в качестве средства шпионажа. Эти шаги отражают усилия американцев по убеждению правительств других избавиться от сетей Huawei.

Отказ ОАЭ полностью избавиться от оборудования Huawei из своих технологических сетей сорвал сделку по приобретению истребителей F-35 для страны Персидского залива. США сделали аналогичные запросы Саудовской Аравии и некоторым странам Латинской Америки. В отдельных случаях страны возражали, указывая на то, что не существует альтернативы продукции Huawei для США и их союзников, которая часто является более дешевой, чем продукция конкурентов.