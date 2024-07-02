Также в стране идёт активная работа над созданием беспилотных грузовиков.

В Японии найдено интересное решение проблемы с нехваткой водителей в логистике. Планируется заменить грузовики на гигантские конвейерные ленты. Японское министерство транспорта видит в этом проекте, названном Autoflow Road, много преимуществ, несмотря на высокие затраты на строительство.

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Первый этап проекта заключается в построении конвейера для транспортировки грузов между Токио и Осакой, расстояние между которыми около 500 километров. Авторы идеи утверждают, что такой способ перевозки не только решит проблему с кадрами, но и улучшит состояние окружающей среды. Кроме того, один контейнер на ленте сможет перевезти такой же объем груза, как 25 тысяч водителей за сутки. Конвейер не требует оплаты труда и работает без перерывов.

Планируется, что ленты Autoflow Road будут установлены как вдоль дорог, так и в тоннелях под ними. Для образца возьмут конвейер в префектуре Коти, используемый в горнодобывающей отрасли. Однако строительство таких лент обойдется дорого - до 80 миллиардов иен, что примерно 500 миллионов долларов, за 10 километров. С другой стороны, проблема с недостатком водителей в Японии становится все более острой. Если проект будет одобрен, первые ленты в стране начнут работать к середине следующего десятилетия.

Еще одним способом решения проблемы с кадрами является использование беспилотных грузовиков. Над их созданием работают крупные мировые компании, например, фирма Daimler Trucks представила свой прототип в мае.