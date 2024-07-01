Американцы считают инфраструктуру для электромобилей недостаточной, а также ставят под сомнения их надёжность в сравнении с бензиновыми авто

По последнему исследованию Pew Research Center, процент американцев, задумывающихся о покупке электромобиля, снизился на 9 процентных пунктов за год. Это первый раз с середины 2020 года, когда рост интереса к электромобилям в США замедлился.

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Опрос выявил несколько причин этой динамики. Большинство американцев (72%) считают, что электромобили требуют больших начальных вложений по сравнению с бензиновыми автомобилями, и в среднем электромобиль все еще дороже. Мнения разделились относительно стоимости зарядки: 36% считают её дешевле, чем заправка бензином, 28% - дороже, а 32% считают, что стоимость примерно одинакова.

Опасения относительно надежности электромобилей, о которых широко говорится, заметно выросли: половина респондентов считает их менее надежными, чем бензиновые автомобили, на 16 процентных пунктов больше, чем год назад. Только 9% полагают, что электромобили надежнее, а 38% считают, что надежность примерно одинакова.

Также снизился интерес к тому, что управлять электромобилем более увлекательно, чем бензиновым автомобилем. В опросе Pew только 13% утверждают, что это так, тогда как 59% полагают, что оба типа автомобилей примерно одинаково интересны. Хотя большинство американцев все еще считают электромобили более экологичными, чем бензиновые автомобили, доля таких людей сократилась на 20 пунктов с 2021 года и составила 47%.

Одним из основных аргументов против электромобилей является убеждение, что не хватает зарядных станций для комфортного использования. В целом, 56% американцев не уверены, что США построят необходимую инфраструктуру для поддержки большого количества электромобилей. 31% отчасти уверены, и только 13% - чрезвычайно или очень уверены.