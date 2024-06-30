Цена на обновлённую модель будет начинаться от 2670000 рублей за базовую комплектацию

Автомобильная фирма Chery выпустила на российский рынок улучшенную версию Tiggo 7 Pro Max. Дизайн и интерьер кроссовера были обновлены, но двигатель остался прежним. Модель доступна в шести вариантах с передним и полным приводом, цены начинаются от 2670000 рублей со специальными предложениями.

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В ходе обновления Chery Tiggo 7 Pro Max получил модернизированный передний бампер и переработанную радиаторную решётку, а также изменились линии на боках и добавили имя бренда на заднем фонаре. Покупателям предлагаются новые колёсные диски и шесть цветов кузова на выбор. Также доступна двухцветная окраска с черной крышей и зеркалами за дополнительную плату.

Салон автомобиля оснащен двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, новым селектором трансмиссии и отделкой из темного кожзама с серыми вставками. Доступны 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом на 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента, который работает только с семиступенчатым автоматом. Разгон до 100 километров в час занимает 9,7 секунды для переднеприводного и 9,8 секунды для полноеприводного варианта.

В базовой комплектации Active включены множество опций, включая светодиодную оптику, бесключевой доступ, камера заднего вида, ABS, система стабилизации, четыре подушки безопасности и другие. За доплату предлагается 19-дюймовые диски и полный привод. На следующем уровне оснащения Prime появляются новые опции, такие как система кругового обзора, электропривод складывания зеркал, беспроводная зарядка для смартфона и другие. В версии Ultra включены панорамная крыша, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты вождения.

Также ранее стало известно, что Chery прекратила продажи Tiggo 8 в России и представила Tiggo 8 Pro Max, возможно, это связано с планами завода Nissan в Санкт-Петербурге производить аналогичный кроссовер под своим брендом XCite.