По мнению аналитиков, наиболее востребованным оборудованием на сегодняшний день являются ИИ-серверы

После достижения пика объемов продаж серверов различного назначения в 2020 году из-за ситуации вокруг covid-19 и перехода на удаленную работу, в дальнейшем все категории вычислительного оборудования вернулись к обычному уровню, за исключением оборудование для искусственного интеллекта. Объем продаж техники для ИИ не прекращает стремительно расти и прогнозируется, что он вырастет до 4,5 миллионов серверов к 2029 году. Искусственный интеллект становится главным направлением для центров обработки данных.

реклама

Если обратить внимание на отчеты Omdia за июнь 2024 года, ИИ вероятно станет главной нагрузкой на мощности дата-центров, так как расширяет спектр программного обеспечения и количество обученных моделей. Поэтому предполагается, что количество поставок серверов искусственного интеллекта будет продолжать расти в ближайшие годы, принося небывалую прибыль.

В то время как количество дата-центров ИИ растёт, аналитиками ожидается незначительное увеличение и других категорий серверов, таких как медиа, графических и игровых установок. Телекоммуникационные серверы могут существенно сократиться и стабилизироваться, возможно, из-за повышения производительности самих процессоров. Количество дата-центров для веб-сервисов и других ИТ-приложений также подвержено изменениям в соответствии с трендами в инвестициях в области ИИ и оптимизации бизнес-процессов.

Помимо этого, прогнозируется увеличение выручки от инфраструктуры распределения электроэнергии в технологичных зонах крупных компаний, что отражает сдвиг в инвестициях в различные компоненты центров обработки данных.