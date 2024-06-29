Сообщается, что поменять батарею в новых iPhone 16 будет проще, чем в предыдущих моделях

Новые нормативы Европейского союза могут заставить компании, производящие технику, пересмотреть свои дизайны. Согласно отчетам, Apple планирует следовать этим нормативам, начиная с выпуска iPhone в этом году. Эти слухи подтверждаются предыдущими утечками, которые показывают измененный корпус аккумулятора для последней модели телефона компании.

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Информированные источники поделились, что замена батареи в iPhone 16 будет более простой. Хотя вероятно понадобится помощь профессионалов, Apple упрощает процесс в соответствии с новым законодательством Европейского союза. Извлечение аккумулятора из iPhone 15 требует выполнения нескольких тонких этапов, включая аккуратное удаление клеевых полосок при помощи пинцета или пластиковой карты.

Обновленный процесс становится возможным благодаря новому матовому металлическому корпусу аккумулятора iPhone 16, который был разработан в прошлом году. Металл может улучшить теплопроводность, благодаря чему перегрев уменьшится. Также изменится процедура извлечения аккумулятора.

Apple следует требованиям, установленным Евросоюзом в прошлом году. К 2025 году новые смартфоны должны позволять пользователям заменять внутренние аккумуляторы. Однако снять заднюю крышку iPhone 16, вероятно, будет всё еще сложно, поэтому многие владельцы обратятся за помощью в магазины Apple Store или другие сервисные центры. В то же время выпуск нового телефона, вероятно, совпадет со введением более гибких правил по ремонту.

Недавно Apple внесла изменения в iPhone из-за ужесточения правил ЕС. iPhone 15 стал первым, где разъем Lightning был заменен на USB-C, что дает пользователям больше вариантов для подключения и зарядки устройства.