Биржи и платежные системы должны будут предоставлять всю отчетность налоговой, чтобы пользователи криптовалют не могли уклониться от уплаты налогов

В конце недели Министерство финансов Соединённых Штатов пересмотрело правило, требующее криптовалютным брокерам, включая биржи и платежные системы, информировать налоговую службу о новых данных по торговле цифровыми активами их клиентов.

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Эти новые требования направлены на борьбу с владельцами криптовалюты, которые могут уклоняться от уплаты налогов. Принимаемые меры должны будут принести около 28 миллиардов долларов за десятилетие. Планируемое правило будет постепенно вводиться начиная со следующего года во время налогового сезона и согласует налоговые требования к криптовалютам с уже действующими требованиями к отчетности брокеров по другим финансовым инструментам, таким как акции и облигации.

Изменения в окончательном правиле были внесены по сравнению с первоначальным предложением ведомства с целью снизить нагрузку на брокеров и постепенно внедрить новые требования, добавив порог в 10000 долларов для отчетности о сделках, включающих стабильные монеты, которые обычно привязаны к доллару США. После того как Министерство финансов представило это правило в прошлом году, индустрия криптовалют начала активно выражать свою позицию, высказывая мнение, что определение брокера в предложении было слишком широким, и что требования могут нарушить конфиденциальность владельцев криптовалют.

Министерство финансов сообщило, что рассмотрело более 44 тысяч комментариев по данному предложению и планирует выпустить дополнительные правила в текущем году, устанавливающие налоговые требования для брокеров, не связанных с хранением, включая децентрализованные криптовалютные биржи.

В пресс-релизе Минфина отмечается, что владельцы криптовалют "всегда должны были платить налог при продаже или обмене цифровых активов" и что новое правило "просто устанавливает требования к отчетности... чтобы помочь налогоплательщикам предоставлять точную информацию в декларациях и выплачивать налоги, которые они должны согласно законодательству".

Согласно представителям министерства финансов, это правило вводит новую форму отчетности о налогах - 1099-DA, предназначенную для помощи налогоплательщикам в определении своих налоговых обязательств и облегчения процесса для пользователей цифровых валют. Брокерам необходимо будет представлять формы как налоговому управлению Соединённых Штатов, так и владельцам цифровых активов, чтобы помочь им подготовиться к налогообложению.