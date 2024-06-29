Владельцы смогут управлять большим спектром различных функций автомобиля одним лишь голосом

Audi интегрирует ChatGPT в два миллиона авто. Владельцы данных машин смогут управлять различными системами и функциями одним голосом. Немецкий производитель добавит искусственный интеллект во все будущие модели и планирует использовать его в производственном процессе.

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Если использование GPT на смартфонах, планшетах и компьютерах недостаточно, Audi объявила, что этим летом интегрирует GenAI в два миллиона автомобилей, выпущенных после 2021 года. ChatGPT будет добавлен в любое авто с поддержкой MIB 3, информационно-развлекательной системой третьего поколения. Audi использует Microsoft Azure OpenAI для доставки бота с искусственным интеллектом в текущие модели, но в новых моделях предпочтение отдано Cerence Chat Pro на базе E3 1.2, таких как Q6 E-Tron. Интеграция запланирована на июль, что позволит водителям взаимодействовать с автомобилем голосом. Владельцы Audi смогут управлять системами своих машин голосом, а ChatGPT даже отвечать на вопросы.

Представители Audi утверждают, что это сделает вождение безопаснее, поскольку водителям больше не придется отвлекаться от дороги. Для активации искусственного интеллекта можно нажать кнопку или сказать "Привет, Audi".

Маркус Кит, вице-президент Audi, говорит, что это следующий шаг к лучшим впечатлениям в салоне. Компания также планирует использовать искусственный интеллект для улучшения контроля качества на заводах. Audi обещает соблюдать законы о данных и конфиденциальности, утверждая, что информация будет удалена после обработки. ChatGPT не будет иметь доступ к данным автомобиля, и сотрудники компании проходят обучение по искусственному интеллекту.