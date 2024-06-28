Украинская сторона отметила территории данного посёлка как "серую зону", подтвердив утрату контроля

Военные Российской Федерации не прекращают активные наступательные операции в разных направлениях на Донбассе, постепенно освобождая территорию Донецкой Народной Республики от долгосрочной оккупации со стороны украинских вооруженных сил.

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Сегодня Министерство обороны России объявило об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР. По информации из российского военного источника, посёлок Раздоловка, находящееся к северу от Соледара, теперь находится под контролем военнослужащих группировки "Юг" Вооруженных сил Российской Федерации.

Степень успеха российских военных подтвердили и на Украине. Информационный ресурс Deep State отметил на своих картах Раздоловку, перенося ее в "серую зону". Такое действие обычно происходит, когда украинское командование намеренно задерживает объявление о потере позиций или же получает доклады о ситуации на поле боя с запозданием.

Недавно представитель группировки украинских вооруженных сил Хорица Волошин сообщил, что украинская армия якобы продавила позиции российских подразделений в районе восточной части населённого пункта Часов Яр и вытеснила их из города. Однако, сегодня информация была опровергнута ресурсом Deep State, который опубликовал данные о том, что Вооруженные силы России все еще держат свои позиции, и заявление Волошина не является достоверным.