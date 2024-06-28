Эксперты связывают данную тенденцию с введением существенных скидок местными ритейлерами

Поставки смартфонов компании Apple Inc. в Китае выросли в мае на 40%, продолжая тенденцию роста, вызванную существенными скидками от крупных ритейлеров перед июньским торговым фестивалем в стране.

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Согласно данным аналитиков, поставки увеличились более чем на 13%, но иностранные бренды, включая Apple, показали рост почти в четыре раза быстрее. По оценкам китайской академии информационных и коммуникационных технологий, доля иностранных смартфонов составила немного более 5 миллионов единиц от общего объема.

Эти данные подтверждают восстановление позиций Apple после спада мировых поставок iPhone на 10% в первом квартале. Слабые продажи в Китае мешают общему улучшению на рынке. Ранее эти опасения негативно сказывались на курсе акций компании. Поставки iPhone начали расти примерно с марта, а в апреле увеличились более чем на 50%. Это связано со снижением цен Apple и ее партнеров в Китае с начала 2024 года в рамках сделок, действующих до главного торгового фестиваля 18 июня. Ранее Apple потеряла долю рынка в пользу Huawei Technologies Co.

Крупнейшая китайская технологическая компания приближается к миллиарду активных потребительских устройств, работающих на ее собственной операционной системе, что подчеркивает конкуренцию с Apple в премиальном сегменте, даже находясь под санкциями Соединённых Штатов Америки.