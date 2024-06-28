Компании известно о семи случаях подобных поломок, и чтобы не столкнуться с большими проблемами в будущем, она решила обслужить все машины заранее

Автомобильная компания Porsche проведет отзыв в Соединённых Штатах Америки более 31 тысячи экземпляров электрического автомобиля Taycan из-за потери герметичности тормозных магистралей. Хотя количество отзываемых автомобилей кажется небольшим по сравнению с другими случаями, это все Taycan, которые были официально проданы в стране.

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Причина отзыва заключается в том, что передние тормозные шланги могут испытывать повышенные нагрузки при повороте руля, что в свою очередь может привести к повреждению магистралей и утечке жидкости, снижая эффективность тормозов и увеличивая риск аварии. Невзирая на то, что было зафиксировано всего семь случаев поломки, Porsche приняла решение отозвать все Taycan.

Даже если передние шланги выйдут из строя, электрический автомобиль сохранит способность останавливаться, так как для замедления можно будет использовать задние тормоза, хотя тормозной путь увеличится. У всех отозванных автомобилей Taycan будут заменены передние шланги, а с 13 мая на новые модели будут установлены более эффективные компоненты.

За последнее время всё больше автопроизводителей выявляют недочёты в своих машинах и проводят работы по их устранению. В Российской Федерации, подобную проверку на выявление неисправностей проводит и отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ. В частности, планируется проверить LADA Vesta, оснащенные вариатором, и при необходимости заменить трансмиссию.