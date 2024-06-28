Китайский компании всё чаще начинают оказывать поддержку производителю из Поднебесной

На текущей неделе компания из Китая, занимающаяся разработкой процессоров под названием Loongson, представила 105 новых приложений от более чем 50 разработчиков, предназначенных для использования с их процессорами линеек 5000 и 6000 LoongArch. Согласно предоставленному списку, Lenovo начала внедрять камни Loongson в собственных дата-центрах и создаёт на их основе облачные сервисы. Размер масштабирования этого процесса пока неизвестен, но данное событие подтверждает стремление Lenovo устанавливать отечественные продукты.

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В настоящее время компания Lenovo выпустила три пакета ПО, совместимых с системами Loongson на основе LoongArch: Wentian WXSphere Server Virtualization System Software v8.0, Wentian WXCloud Cloud Computing Management Platform v3.0 и Wentian WXStack Hyper-Converged System Software v8.0. Для компании этого хватает для коммерческого использования камней Loongson серии 5000 в облачных сервисах и для подготовки к использованию ЦП Loongson серии 6000 новой линейки.

Loongson активно расширяет свое присутствие на рынке Китая с мини-ПК, ориентированными на системы NAS и образовательный сектор. Эти действия соответствуют повышенной заинтересованности Китайской Народной Республики в замене западных технологий на отечественные в связи с политическими мотивами и санкциями, накладываемыми Соединёнными Штатами.

Разворачивание 16-ядерных процессоров 3C5000 является новым шагом, который свидетельствует о доверии Lenovo к этим ЦП и их будущим версиям, имеющим до 128 ядер. Поддержка систем Loongson со стороны Lenovo имеет ключевое значение для перехода оборудования Поднебесной в пригодную альтернативу имеющимся на рынке конкурентам. Предполагается, что данная поддержка может позволить бросить вызов таким гигантам, как AMD и Intel, особенно учитывая масштабы китайского рынка.

Сложно сказать, рационально ли в настоящее время использование 16-ядерных камней для облачных сервисов, так как имеются более производительные варианты от традиционных производителей процессоров x86, специально созданные для данного типа нагрузки. Тем не менее, Lenovo должна проверить, как сегодня работают процессоры Loongson с их продуктами, и испытать процессоры нового поколения.

Интересно отметить, что компания Lenovo не единственная, оказывающая поддержку отечественному производителю центральных процессоров. Помимо неё, в общем Китае уже имеются десятки предприятий, переходящих на системы Loongson