Сообщается, что устройства ЧВА-001-04РП-Э позволяют вычислить украинские дроны за счёт определения узконаправленного сигнала Starlink

Военные суда России смогут фиксировать украинские беспилотные катера, наводимые через Starlink, благодаря комплексу радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, созданного НИИ "Вектор". Об этом сообщил представитель предприятия Игорь Глебов.

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Созданный комплекс радиотехнического мониторинга ЧВА даёт возможность выявлять функционирующие радиоэлектронные системы морского, наземного и воздушного базирования. Сам комплекс является пассивным, и украинские военные не смогут его обнаружить. В то же время он способен обнаруживать даже безэкипажные суда, которые из-за своих размеров практически невозможно обнаружить стандартными радиотехническими средствами.

Используя спутниковую сеть Starlink для управления, формирования ВСУ обменивается информацией через антенну, направленную вверх. В такой ситуации обнаружить судно можно только по слабым сигналам, которые передаются горизонтально. Именно такие сигналы и обнаруживает комплекс.

К сожалению, украинские формирования используют Starlink с узконаправленным сигналом, что снижает дальность обнаружения. Это зависит от способности комплекса быстро реагировать на широкий спектр рабочих частот. В этом случае он может стать хорошей поддержкой для моряков и пограничников", - рассказал журналистам эксперт в сфере радиоэлектронной борьбы Клим Дмитриев.

Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты работают над мобильной версией комплекса на базе автомобиля "КамАЗ".