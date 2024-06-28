Новое исполнение стало еще компактней, а система охлаждения более эффективной.

Видеокарта RX 6600 от AMD пользуется популярностью уже несколько лет, благодаря своей стоимости в 200 долларов. Компания ASUS представила третью модификацию своей видеокарты бюджетного ценового сегмента RX 6600 с обновленным корпусом, который стал более компактным по сравнению с предыдущими версиями.

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Изменения, внесенные ASUS в видеоадаптер RX 6600 Dual V3, касаются корпуса и вентиляторов. Корпус выполнен в современном дизайне, отражающем новую серию карт ASUS Dual. Это привело к некоторым изменениям во внешнем виде карты: новый дизайн предлагает более сдержанный стиль, чем предыдущие версии, отличавшиеся более ярким оформлением.

ASUS изменила также вентиляторы на RX 6600 Dual V3: новая модель оснащена 9-лопастным вентилятором вместо 11-лопастного, что, по их мнению, обеспечивает более эффективное охлаждение. Размеры карты также уменьшились, что позволило установить карту практически в любой малогабаритный корпус.

Помимо этих изменений, большинство характеристик RX 6600 Dual V3 остались прежними: тактовая частота, выходы на дисплей и разъемы питания сохранились, что делает новую модель привлекательным вариантом для игроков и пользователей, нуждающихся в доступном, но качественном решении для своих потребностей и желающих собрать систему компактного размера.