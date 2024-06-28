Сообщается, что владельцы предприятия достигли договоренности о сотрудничестве с компанией Chery и начнут сборку автомобилей данной марки.

Производство на прежнем предприятии бренда Volkswagen в городе Калуга возобновят 1 августа. Ныне он функционирует под названием ООО АГР (AGR Automotive Group). Первоначально на работу будут приняты 500 работников, как сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщество профсоюзной организации завода.

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"На сегодняшнем общем собрании завода, руководство заявило о возобновлении функционирования с 1 августа текущего года. На первой стадии планируется привлечение свыше 500 работников. Работа будет организована в три смены", - как описано в официальном сообщении.

Детали о расширении штата пока не раскрываются. При успешном завершении проекта по возобновлению функционирования завода, к концу года планируется увеличить количество работников. Основное увеличение численности рассчитывается за счет взятия на работу ранее уволенных сотрудников.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о возобновлении работы завода, принадлежащего группе AGR, в течение первой половины текущего года. Согласно Telegram-каналу различным источникам, владельцы достигли договоренности о сотрудничестве с компанией Chery и организации сборки кроссоверов на калужских производственных мощностях.

С января по май 2024 года в Российской Федерации было выпущено 267 тысяч легковых автомобилей. Это на 67% выше, чем за такой же период 2023 года. Однако показатели отрасли в мае упали на 31,5% по сравнению с предыдущим месяцем.